В Самаре скорая не повезла в больницу умирающего мужчину

По ее словам, она рассказала, что сын тяжело болеет, последние три года принимает морфин, но сейчас у него приступ и чем ему помочь, она не знает. Людмила предложила отвезти Михаила в больницу.
«А смысл?» — спросила врач и уехала», — пишет «Комсомольская правда».
Следующие несколько часов Михаил бился в конвульсиях, к утру еще одна бригада скорой помощи зафиксировала смерть.
Бригады скорой помощи в разных регионах России уже несколько лет жалуются на переработки, высокие нагрузки, нехватку персонала и машин. Ситуация усугубилась в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, когда число вызовов скорой помощи резко выросло. В июле сотрудники скорой помощи в Костроме сообщали о дефиците бригад и увеличении времени, за которое бригада доезжает до пациента. По их словам, одна бригада за сутки выезжает на 24 — 27 вызовов, водитель работает по 12 часов. «РИА новости» писали, что из 24 бригад на местной подстанции остались менее половины, так как сотрудники увольняются из-за высоких нагрузок.
В начале 2020 года в Казани врачи и фельдшеры подали иск о взыскании выплат за отработанные ими сверхурочные. Они требовали выплаты 27 млн руб. за переработки за последние три года.
В июле президент Владимир Путин напомнил, что в России не наблюдается «повышение удовлетворенности граждан системой здравоохранения». Обращаясь к главе Минздрава, он отметил, что последние полтора года система работала в условиях «особого напряжения».
«Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот мы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения. Деньги очень приличные там — свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы», — подчеркнул он.
Мурашко заверил главу государства в том, что его ведомство держит ситуацию на контроле и у него есть комплекс мер по решению ситуации.