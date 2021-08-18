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В Самаре скорая не повезла в больницу умирающего мужчину

У Михаила туберкулез позвоночника. Летом у него произошел приступ болезни, мать вызвала скорую и предложила забрать сына в больницу. По ее словам, приехавшая на вызов врач сочла, что смысла в госпитализации нет, и уехала

Врачи скорой помощи в Самаре отказались везти в больницу умирающего мужчину с туберкулезом позвоночника, сообщила самарская «Комсомольская правда» со ссылкой на мать больного.

По словам Людмилы (фамилию издание не указывает), последние шесть лет 37-летний Михаил Ланцов был обездвижен и находился в лежачем положении. Он перенес три операции на позвоночнике в Санкт-Петербурге, из 34 позвонков у него осталось только пять.

Как пишет газета, раз в год у Михаила случаются приступы. Последний произошел этим летом, молодой мужчина переносил его тяжело. Людмила вызвала скорую помощь, по ее словам, приехали две молодые женщины — медсестра и врач.

«Я дала его анамнез, а врач мне сказала: «Я не могу читать, я уже 24-й час работаю, устала, поэтому рассказывайте сами, что с ним», — сообщила мать больного.

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Фото:Департамент здравоохранения Костромской области

По ее словам, она рассказала, что сын тяжело болеет, последние три года принимает морфин, но сейчас у него приступ и чем ему помочь, она не знает. Людмила предложила отвезти Михаила в больницу.

«А смысл?» — спросила врач и уехала», — пишет «Комсомольская правда».

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Следующие несколько часов Михаил бился в конвульсиях, к утру еще одна бригада скорой помощи зафиксировала смерть.

Бригады скорой помощи в разных регионах России уже несколько лет жалуются на переработки, высокие нагрузки, нехватку персонала и машин. Ситуация усугубилась в 2020 году на фоне пандемии COVID-19, когда число вызовов скорой помощи резко выросло. В июле сотрудники скорой помощи в Костроме сообщали о дефиците бригад и увеличении времени, за которое бригада доезжает до пациента. По их словам, одна бригада за сутки выезжает на 24 — 27 вызовов, водитель работает по 12 часов. «РИА новости» писали, что из 24 бригад на местной подстанции остались менее половины, так как сотрудники увольняются из-за высоких нагрузок.

В начале 2020 года в Казани врачи и фельдшеры подали иск о взыскании выплат за отработанные ими сверхурочные. Они требовали выплаты 27 млн руб. за переработки за последние три года.

Путин заявил о «провале» первичного звена российской медицины
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В июле президент Владимир Путин напомнил, что в России не наблюдается «повышение удовлетворенности граждан системой здравоохранения». Обращаясь к главе Минздрава, он отметил, что последние полтора года система работала в условиях «особого напряжения».

«Вместе с тем что бы хотел вас попросить. Вот мы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения. Деньги очень приличные там — свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы», — подчеркнул он.

Мурашко заверил главу государства в том, что его ведомство держит ситуацию на контроле и у него есть комплекс мер по решению ситуации.

Автор
Мария Лисицына Мария Лисицына
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