В Самаре скорая не повезла в больницу умирающего мужчину

У Михаила туберкулез позвоночника. Летом у него произошел приступ болезни, мать вызвала скорую и предложила забрать сына в больницу. По ее словам, приехавшая на вызов врач сочла, что смысла в госпитализации нет, и уехала

Врачи скорой помощи в Самаре отказались везти в больницу умирающего мужчину с туберкулезом позвоночника, сообщила самарская «Комсомольская правда» со ссылкой на мать больного.

По словам Людмилы (фамилию издание не указывает), последние шесть лет 37-летний Михаил Ланцов был обездвижен и находился в лежачем положении. Он перенес три операции на позвоночнике в Санкт-Петербурге, из 34 позвонков у него осталось только пять.

Как пишет газета, раз в год у Михаила случаются приступы. Последний произошел этим летом, молодой мужчина переносил его тяжело. Людмила вызвала скорую помощь, по ее словам, приехали две молодые женщины — медсестра и врач.

«Я дала его анамнез, а врач мне сказала: «Я не могу читать, я уже 24-й час работаю, устала, поэтому рассказывайте сами, что с ним», — сообщила мать больного.