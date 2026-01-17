 Перейти к основному контенту
Общество
0

В России сохранили норматив по времени прибытия скорой помощи

Правительство сохранило норматив прибытия скорой помощи в 20 минут до 2028 года
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости
Фото: Юрий Абрамочкин / РИА Новости

Программа государственных гарантий бесплатной медицинской помощи на 2026–2028 годы сохранила действующий норматив времени прибытия бригад скорой помощи к пациенту. Как следует из постановления, опубликованного на сайте правительства России, время доезда при оказании экстренной помощи по-прежнему не должно превышать 20 минут с момента вызова.

«Время доезда до пациента бригад скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова. В территориальных программах государственных гарантий время доезда бригад скорой медицинской помощи может быть обоснованно скорректировано с учетом транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических особенностей регионов», — говорится в документе.

Формулировка нормы полностью повторяет положения программы на 2025 год.Также сохранено право регионов корректировать этот показатель в территориальных программах с учетом климатических и географических условий, транспортной доступности и плотности населения.

В России расширили перечень бесплатных медицинских услуг
Общество
Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Правительство утвердило программу госгарантий бесплатной медпомощи в конце 2025 года. Она охватывает скорую, первичную, специализированную (в том числе высокотехнологичную) и паллиативную медицинскую помощь. Перечень конкретных заболеваний остался без изменений по сравнению с 2025 годом.  Программа расширяет параметры оказания медицинской помощи для отдельных категорий граждан. Так, беременные женщины смогут проходить пренатальную диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.

Теги
Илья Трапезников
Скорая помощь правительство здравоохранение медицинская помощь
