МИД заявил о сохранении за рубежом стереотипа о медведях на улицах России

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В ряде стран по-прежнему существуют стереотипные представления о России, включая образы «медведей в ушанках» и «людей с ружьями на улицах», заявил в интервью «РИА Новости» глава департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев.

По словам представителя МИДа, в некоторых регионах мира происходит снижение качества дипломатической работы и утрата традиций национальных дипломатических школ. Богдашев отметил, что российская сторона обсуждает эти вопросы с представителями соответствующих государств, интересуясь, насколько объективно освещаются события в России.

«Интересуемся, почему до сих пор существуют стереотипы о том, что у нас по улицам ходят медведи в ушанках или мужчины с ружьями. В ответ нам озвучивают, опустив глаза: так на общем собрании решили, а я согласился», — заявил дипломат.

При этом большинство руководителей дипмиссий обладают многолетним опытом и необходимой квалификацией, отметил директор департамента госпротокола.

«Стыдно», — заключил Богдашев.

Накануне президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИДа с Днем дипломатического работника, который отмечается в стране 10 февраля.

В своем обращении глава государства подчеркнул, что российские дипломаты должны использовать все доступные внешнеполитические инструменты для обеспечения национальной безопасности, защиты законных интересов страны и создания условий для всестороннего развития России.