Путин поздравил дипломатов и назвал приоритеты в работе МИДа

Владимир Путин (Фото: Роман Наумов / URA.ru / Global Look Press)

Российские дипломаты должны использовать все внешнеполитические инструменты и возможности, чтобы обеспечить национальную безопасность России и защиту ее интересов.

Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина, адресованном сотрудникам и ветеранам министерства иностранных дел в связи с Днем дипломатического работника.

«Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надежного обеспечения национальной безопасности России, отстаивания ее законных интересов и создания благоприятных условий для всестороннего поступательного развития страны», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.

Материал дополняется