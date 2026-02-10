Путин поздравил дипломатов и назвал приоритеты в работе МИДа
Российские дипломаты должны использовать все внешнеполитические инструменты и возможности, чтобы обеспечить национальную безопасность России и защиту ее интересов.
Об этом говорится в поздравлении президента Владимира Путина, адресованном сотрудникам и ветеранам министерства иностранных дел в связи с Днем дипломатического работника.
«Необходимо последовательно и с максимальной отдачей задействовать все возможности и внешнеполитические инструменты для надежного обеспечения национальной безопасности России, отстаивания ее законных интересов и создания благоприятных условий для всестороннего поступательного развития страны», — говорится в обращении, опубликованном на сайте Кремля.
Материал дополняется
