В Подмосковье зафиксировали 25-градусные морозы

Фото: Андрей Любимов / РБК

В Подмосковье минувшей ночью температура воздуха опустилась до минус 25 градусов, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в телеграм-канале.

«Минимальная температура воздуха в Московской области вновь преодолела 25-градусную отметку, и вновь только на юге региона. В Серебряных прудах минимум составил минус 25,4 градуса. Около этого, минус 24,6 градусов, было в Мелихово. Ниже минус 20 градусов было в Коломне, Михнево, Зарайске и на метеостанции Приволжско-Террасного заповедника», — написал синоптик.

На остальной территории Подмосковья температура колебалась от минус 14 до минус 19 градусов. Самым теплым регионом стал Дмитров, где столбик термометра опустился лишь до минус 13,6 градусов, добавил Леус.

Он также отметил, что уже в ночь на четверг 12 февраля в столице будет минус 7 — минус 9 градусов, а днем от минус 1 до минус 3 градусов. Пятница, по словам Леуса, принесет в регион первые оттепели 2026 года.

Ранее Леус написал о новых снегопадах в столице 11 и 12 февраля: высота снежного покрова может подняться на 1-6 см за двое суток.