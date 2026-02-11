Слюсарь сообщил о повреждении опоры ЛЭП при атаках дронов

Опора линии электропередач (ЛЭП) получила повреждения при массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Атаке подверглись 9 районов области — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский. Кроме того, под удар попали города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

«В Тарасовском районе — повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества 3 частных дома. В Миллеровском районе — повреждены фасад частного дома и сарай», — пояснил Слюсарь.

Кроме того, в Донецке обнаружили обломок дрона, на место выехали специалисты. В ходе атак никто не пострадал, уточнил губернатор.

Ночью 11 февраля массированной атаке беспилотников также подверглась энергетическая и гражданская инфраструктура в Волгоградской области. В результате один дрон упал на территории детского сада «Ягодка» в Волжском, там же повреждения получила квартира жилого дома. На юге Волгограда после атаки начался пожар на территории завода.