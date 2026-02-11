 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Слюсарь сообщил о повреждении опоры ЛЭП при атаках дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Опора линии электропередач (ЛЭП) получила повреждения при массированной атаке беспилотников на Ростовскую область. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Атаке подверглись 9 районов области — Миллеровский, Верхнедонской, Тарасовский, Кашарский, Каменский, Белокалитвинский, Шолоховский Чертковский, Морозовский. Кроме того, под удар попали города Волгодонск, Донецк и Каменск-Шахтинский.

«В Тарасовском районе — повреждена опора ЛЭП, временно остались без электричества 3 частных дома. В Миллеровском районе — повреждены фасад частного дома и сарай», — пояснил Слюсарь.

Кроме того, в Донецке обнаружили обломок дрона, на место выехали специалисты. В ходе атак никто не пострадал, уточнил губернатор.

На территории завода в Волгограде возник пожар из-за атаки дронов
Политика

Ночью 11 февраля массированной атаке беспилотников также подверглась энергетическая и гражданская инфраструктура в Волгоградской области. В результате один дрон упал на территории детского сада «Ягодка» в Волжском, там же повреждения получила квартира жилого дома. На юге Волгограда после атаки начался пожар на территории завода.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
ЛЭП Ростовская область Юрий Слюсарь атака БПЛА
Юрий Слюсарь фото
Юрий Слюсарь
политик, губернатор Ростовской области
20 июля 1974 года
