branding image
Политика⁠,
0

Джей Ди Вэнс удалил пост с упоминанием геноцида армян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс удалил пост с упоминанием геноцида армян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал и вскоре удалил из своего аккаунта в X пост с признанием геноцида армян. На это обратил внимание телеканал CNN.

Во вторник, 10 февраля, в аккаунте вице-президента были опубликованы фото Вэнса и его жены Уши с церемонии возложения венков «в честь жертв геноцида армян 1915 года» в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Подобная формулировка противоречит политике администрации президента США Дональда Трампа, которая не использует слово «геноцид» для обозначения убийств и депортации армян на территории современной Турции.

Массовые убийства армян происходили в Османской империи в конце XIX — начале XX веков. По разным оценкам, жертвами стали от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Геноцид армян признали более 30 стран. Турция и Азербайджан признают массовую гибель армянского населения, но не считают эти события геноцидом.

В 2019 году в октябре палата представителей конгресса США признала геноцид армян, а в декабре резолюцию с признанием и осуждением геноцида принял сенат. В 2021-м в день начала массовых убийств армян бывший президент США Джо Байден назвал события XX века геноцидом.

Пашинян заявил, что признание геноцида армян не является приоритетом
Политика
Никол Пашинян

Представитель Вэнса заявил CNN, что аккаунт, где был размещен пост, используется для публикации личных фото и видео и не представляет позицию вице-президента. По его словам, свое мнение о геноциде армян тот высказал на брифинге перед вылетом в Азербайджан.

«Они [Армения] попросили нас посетить это место. Очевидно, что это очень ужасная вещь, произошедшая чуть более ста лет назад, и это было очень, очень важно для них в культурном плане», — заявил Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на взлетно-посадочной полосе.

Вице-президент США подчеркнул, что посетил Цицернакаберд «в знак уважения как к жертвам, так и к правительству Армении».

МИД Армении назвал вопрос геноцида не главным во внешней политике
Политика
Демонстранты идут к турецкому консульству во время митинга, посвященного 103-й годовщине геноцида армян, 24 апреля 2018 года в Лос-Анджелесе

Позднее официальный аккаунт Вэнса распространил публикацию пресс-секретаря вице-президента Тейлор Ван Кирк. К ней приложено видео возложения венков к Вечному огню в мемориальном комплексе, а также фото рукописной записи Вэнса в гостевой книге.

«Торжественно поминая погибших, мы чтим стойкость и несгибаемый дух армянского народа», — написал вице-президент в книге.

В Белом доме подчеркнули, что политика администрации Трампа в отношении геноцида армян не изменилась. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга призвала обращаться к сообщению администрации, опубликованному в «День памяти армян» 24 апреля.

В Армении 24 апреля ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида.

