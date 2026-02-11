Джей Ди Вэнс удалил пост с упоминанием геноцида армян

Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал и вскоре удалил из своего аккаунта в X пост с признанием геноцида армян. На это обратил внимание телеканал CNN.

Во вторник, 10 февраля, в аккаунте вице-президента были опубликованы фото Вэнса и его жены Уши с церемонии возложения венков «в честь жертв геноцида армян 1915 года» в мемориальном комплексе Цицернакаберд. Подобная формулировка противоречит политике администрации президента США Дональда Трампа, которая не использует слово «геноцид» для обозначения убийств и депортации армян на территории современной Турции.

Массовые убийства армян происходили в Османской империи в конце XIX — начале XX веков. По разным оценкам, жертвами стали от 660 тыс. до 1,5 млн человек. Геноцид армян признали более 30 стран. Турция и Азербайджан признают массовую гибель армянского населения, но не считают эти события геноцидом. В 2019 году в октябре палата представителей конгресса США признала геноцид армян, а в декабре резолюцию с признанием и осуждением геноцида принял сенат. В 2021-м в день начала массовых убийств армян бывший президент США Джо Байден назвал события XX века геноцидом.

Представитель Вэнса заявил CNN, что аккаунт, где был размещен пост, используется для публикации личных фото и видео и не представляет позицию вице-президента. По его словам, свое мнение о геноциде армян тот высказал на брифинге перед вылетом в Азербайджан.

«Они [Армения] попросили нас посетить это место. Очевидно, что это очень ужасная вещь, произошедшая чуть более ста лет назад, и это было очень, очень важно для них в культурном плане», — заявил Вэнс, отвечая на вопросы журналистов на взлетно-посадочной полосе.

Вице-президент США подчеркнул, что посетил Цицернакаберд «в знак уважения как к жертвам, так и к правительству Армении».

Позднее официальный аккаунт Вэнса распространил публикацию пресс-секретаря вице-президента Тейлор Ван Кирк. К ней приложено видео возложения венков к Вечному огню в мемориальном комплексе, а также фото рукописной записи Вэнса в гостевой книге.

«Торжественно поминая погибших, мы чтим стойкость и несгибаемый дух армянского народа», — написал вице-президент в книге.

В Белом доме подчеркнули, что политика администрации Трампа в отношении геноцида армян не изменилась. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга призвала обращаться к сообщению администрации, опубликованному в «День памяти армян» 24 апреля.

В Армении 24 апреля ежегодно отмечают День памяти жертв геноцида.