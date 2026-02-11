Примаков рассказал, когда закроется Русский дом в Кишиневе

Российский центр науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе продолжит свою работу до лета 2026 года. Об этом глава Россотрудничества Евгений Примаков сообщил в интервью ТАСС.

Примаков напомнил, что в декабре 2025-го Москва получила официальное уведомление от Кишинева о решении не продлевать действие соглашения о создании и функционировании культурных центров. Для выхода из соглашения одна из сторон должна отказаться от его автоматического продления на пять лет. Последний раз договор продлили 4 июля 2021 года.

«Поэтому РЦНК в Кишиневе имеет право на продолжение своей деятельности до лета 2026 год. <...> Сегодня РЦНК в Кишиневе продолжает свою работу», — заявил Примаков.

Соглашение о создании и эксплуатации культурных центров было подписано в 1998 году, оно вступило в силу в 2001-м. В 2009 году Кишиневе открылся Российский культурный центр, который работает под управлением посольства России и финансируется Россотрудничеством. Молдавия при этом не создала аналогичный центр в России.

В ноябре 2025 года парламент Молдавии принял во втором, окончательном чтении денонсацию соглашения с Россией о создании и эксплуатации культурных центров. Это решение одобрили в правительстве Молдавии, назвав Русский дом в Кишиневе «инструментом гибридного влияния Кремля»,а также президент страны Майя Санду.

Москва опровергала обвинения в шпионской деятельности культурного центра. В Кремле выразили сожаление в связи с решением Кишинева.