Технологии и медиа⁠,
0

В Кремле раскрыли, какими способами связи пользуется Путин

Песков: Путин не пользуется мессенджерами, только спецсвязью

Президент России Владимир Путин не использует мессенджеры, он пользуется только специальной связью. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в интервью ТАСС.

«Президент [России Владимир Путин] не пользуется мессенджерами. Только специальной связью. Это глава государства», — сказал Песков.

Песков словами «очень жаль» ответил на вопрос об ограничениях Telegram
Технологии и медиа
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

9 и 10 февраля пользователи в России начали массово жаловаться на перебои в работе Telegram. Источники РБК уточнили, что Роскомнадзор решил начать ограничивать работу мессенджера. Позже ведомство подтвердило введение «последовательных ограничений», чтобы добиться от Telegram соблюдения российского законодательства.

Комментируя решение РКН, Песков заявил, что «очень жаль», что Telegram не выполняет требования закона.

Анастасия Луценко
Дмитрий Песков Владимир Путин мессенджер Россия спецсвязь
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
