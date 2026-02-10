 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Настоящий Гладков / Telegram
Фото: Настоящий Гладков / Telegram

Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Один дрон атаковал машину в городе Грайворон. В результате минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног получил мужчина, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

После Гладков добавил, что ранения также получила женщина. Ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей бедра. По словам губернатора, в эту же больницу должны перевести пострадавшего мужчину.

Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Под атаку дрона также попал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадала женщина. «У женщины предварительно диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног», — уточнил губернатор.

Ранее в Херсонской области при атаке дрона пострадали две девочки 9 и 10 лет. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, обе получили множественные осколочные ранения головы и лица.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
БПЛА Вячеслав Гладков атака Белгородская область
Вячеслав Гладков фото
Вячеслав Гладков
политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
Над Россией за два часа уничтожили 44 дрона
Политика
Военные уничтожили 20 дронов над Россией за шесть часов
Политика
Губернатор Тульской области сообщил о трех сбитых дронах ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 10 фев, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 10 фев, 17:48
Аэропорт Саратова приостановил прием и отправку рейсов Политика, 00:41
Патриарх выразил соболезнования после гибели священника в Запорожье Общество, 00:31
Юристы объяснили регистрацию ушедшими компаниями товарных знаков в России Бизнес, 00:12
Глава ОКР не исключил попыток отсудить бронзу в скиатлоне для Коростелева Спорт, 00:09
Новый владелец Домодедово рассказал о планах на актив Бизнес, 00:07
Spiegel узнал о планах Берлина сменить посла в России Политика, 00:04
Bloomberg рассказал, кто может стать преемником Эрдогана Политика, 00:02
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Как сноубордистка олимпийской сборной России оказалась в файлах Эпштейна Спорт, 00:01
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что не верит в возвращение McDonald's Бизнес, 00:00
Какая из стран завоевала наибольшее число медалей в истории зимних Игр Спорт, 10 фев, 23:50
Что известно об ограничении работы Telegram в России Технологии и медиа, 10 фев, 23:38
Плющенко заявил, что в произвольной Гуменник может занять хорошее место Спорт, 10 фев, 23:36
В РПЦ сочли книгу Алаудинова ведущей к ереси Политика, 10 фев, 23:31
Команда Гуменника пыталась подобрать музыку к выступлению с помощью ИИ Спорт, 10 фев, 23:20