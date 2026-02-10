Три человека пострадали при атаках дронов в Белгородской области
Три человека пострадали при атаках дронов на автомобили в Белгородской области. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Один дрон атаковал машину в городе Грайворон. В результате минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения грудной клетки и ног получил мужчина, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.
После Гладков добавил, что ранения также получила женщина. Ее доставили в городскую больницу № 2 Белгорода с минно-взрывной травмой и осколочным ранением мягких тканей бедра. По словам губернатора, в эту же больницу должны перевести пострадавшего мужчину.
Под атаку дрона также попал автомобиль в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа, пострадала женщина. «У женщины предварительно диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, плеча, рук и ног», — уточнил губернатор.
Ранее в Херсонской области при атаке дрона пострадали две девочки 9 и 10 лет. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, обе получили множественные осколочные ранения головы и лица.
