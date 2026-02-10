 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ

Сальдо: две девочки ранены в Херсонской области после атаки дрона
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Две несовершеннолетние девочки пострадали в Великой Лепетихе из-за атаки дрона ВСУ по Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет», — сообщил Сальдо.

Мужчина погиб в белгородском селе при атаке дрона на автомобиль
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

По его словам, обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается помощь.

