Сальдо: две девочки ранены в Херсонской области после атаки дрона

Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ

Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Две несовершеннолетние девочки пострадали в Великой Лепетихе из-за атаки дрона ВСУ по Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

«Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет», — сообщил Сальдо.

По его словам, обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается помощь.