Сальдо сообщил о ранении двух детей после атаки ВСУ
Две несовершеннолетние девочки пострадали в Великой Лепетихе из-за атаки дрона ВСУ по Херсонской области, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.
«Удар беспилотника пришелся прямо по улице, где играли две девочки 9 и 10 лет», — сообщил Сальдо.
По его словам, обе получили множественные осколочные ранения головы и лица. Сейчас они в Генической больнице, им оказывается помощь.
