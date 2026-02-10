 Перейти к основному контенту
Лавров заявил, что Россия вернет «исконно русские земли в родную гавань»

Лавров: мы вернем «исконно русские земли»
Лавров заявил, что Россия вернет «исконно русские земли в родную гавань»
Глава российского МИДа Сергей Лавров, выступая на собрании по случаю Дня дипломатического работника, заявил, что Россия доведет до конца «процесс возвращения исконно русских земель в родную гавань». По его словам, это случится в полном соответствии с чаяниями всех русских людей на Украине.

«Не видим альтернативы добрососедству со всеми сопредельными государствами, пусть отношения с некоторыми из них на сегодняшний день не в самом лучшем состоянии», — добавил Лавров.

Лавров не увидел логики в словах Писториуса и Мерца о войне с Россией
Сергей Лавров

Ранее стало известно, что Кремль не может пока назвать конкретные даты нового раунда переговоров по урегулированию на Украине, однако рассчитывает, что такие контакты вскоре возобновятся. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

