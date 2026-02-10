 Перейти к основному контенту
Технологии и медиа⁠,
0

Hypersonica испытала гиперзвуковую ракету на космодроме в Норвегии

Hypersonica провела испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты
Фото: Hypersonica
Фото: Hypersonica

Немецкий оборонный стартап Hypersonica провел успешный первый испытательный полет прототипа гиперзвуковой ракеты на норвежском космодроме Андойя, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По данным компании, аппарат развил скорость более 7 400 км/ч и пролетел свыше 300 км, подтвердив заявленные характеристики в реальных гиперзвуковых условиях.

Hypersonica, отмечает издание, стала первой частной компанией в Европе, достигшей такого результата. Ее основатель Филипп Керт сообщил, что путь от разработки до готового прототипа занял девять месяцев.

В ходе раунда финансирования серии A компания привлекла 23,3 млн евро от инвесторов, включая венчурные фирмы General Catalyst и Plural, а также Федеральное агентство Германии по прорывным инновациям (SPRIND). Керт заявил, что Hypersonica планирует вывести гиперзвуковые ракеты на рынок к 2029 году, «чтобы обеспечить необходимое сдерживание».

По его словам, технология сочетает высокую скорость и маневренность, что затрудняет перехват средствами ПВО.

В $1 трлн аналитики оценили возможную замену Европой войск и оружия США
Политика
Фото:Morris MacMatzen / Getty Images

Европа в 2025 году потратила на оборону около $560 млрд, что вдвое больше, чем десять лет назад, подсчитали аналитики Bernstein. Как отмечает WSJ, переориентация ЕС на собственное производство оружия может отразиться на оборонном секторе США, для которого Европа обеспечивает до 10% выручки.

Что касается Германии, ранее правительство ФРГ одобрило проект бюджета, предусматривающий рост оборонных расходов с €62,4 млрд в 2025 году до €152,8 млрд в 2029 году, что составит 3,5% ВВП.

Кроме того, в январе бундестаг утвердил закупку вооружений и техники для вооруженных сил Германии на сумму €2,5 млрд.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
гиперзвуковая ракета ракетные испытания оружие
