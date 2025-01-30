Бундестаг одобрил закупку оружия на €2,5 млрд перед выборами

Средства пойдут на новую войсковую систему связи, закупку оружия и другие цели. Деньги возьмут из спецфонда на €100 млрд, созданного после 24 февраля 2022

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Немецкий парламент (бундестаг) одобрил закупку вооружения и оборудования для Вооруженных сил Германии на €2,5 млрд, голосование прошло на последней очередной парламентской сессии перед парламентскими выборами, передает Bloomberg.

Инициатива включает в себя финансирование новой системы связи для немецкой армии на €1,8 млрд, поставки в пехотные войска на €417 млн и примерно €100 млн на противотанковое вооружение. Закупка финансируется из специального фонда на €100 млрд, сформированного правительством Германии в связи с началом Россией военной операции на Украине.

Министр обороны Борис Писториус в январе призвал нарастить оборонные расходы, увеличив целевой показатель с нынешних 2% ВВП. Он напомнил о дискуссиях насчет разных коэффициентов и сказал: «Если мы сомневаемся, нам следует говорить о 3%, а не о 2%. Мы должны переосмыслить внешнюю безопасность. Поэтому я говорю о «безопасности следующего поколения».

Министр призвал составить «дорожную карту» по развитию оборонной сферы на следующее десятилетие, прогнозируя предстоящий уровень угроз. «При сегодняшнем уровне цен к середине 30-х годов нам придется потратить от €130 млрд до €150 млрд только на инвестиции в вооружение и оборону», — оценивает Писториус.

К наращиванию военных расходов перешли и другие страны Европы. Экономические аналитики Bloomberg считают, что вливания в оборонную сферу помогут европейской экономике и в течение нескольких лет рост ВВП стран Евросоюза может вырасти до 3,5% (по сравнению с 1,9% в 2024 году), если финансирование найдут за счет увеличения долговых обязательств, однако не стоит ожидать новый «золотой век» в связи с этими процессами.

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