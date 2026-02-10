 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Запуск миссии Crew-12 с российским космонавтом перенесли во второй раз

Фото: Космонавт Андрей Федяев / Telegram
Фото: Космонавт Андрей Федяев / Telegram

Запуск миссии Crew‑12 с российским космонавтом Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде планируется не ранее 13 февраля в 13:15 мск», — говорится в сообщении.

В состав миссии наряду с Федяевым вошли космонавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

В NASA назвали дату отправки миссии Crew-12 на МКС
Технологии и медиа
Фото:Joel Kowsky / Getty Images

Накануне, 9 февраля, NASA сообщило, что запуск корабля Crew Dragon перенесен на 12 февраля из-за погодных условий. Изначально предварительной датой вылета в NASA назвали 11 февраля, отметив, что окончательное решение о сроках запуска будет принято ближе к полету, с учетом графика других пилотируемых миссий.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Компании
Полина Дуганова
Роскосмос Crew Dragon МКС NASA
ГОСКОРПОРАЦИЯ "РОСКОСМОС"
Материалы по теме
Crew Dragon отстыковался от МКС на фоне проблем со здоровьем астронавта
Политика
«Роскосмос» объяснил замену космонавта Артемьева в экипаже Crew Dragon
Технологии и медиа
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 февраля
EUR ЦБ: 91,94 (-0,07) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 11 февраля
USD ЦБ: 77,21 (-0,44) Инвестиции, 17:48
Роднина предложила украинцу «собрать чемоданы» после слов о Гуменнике Спорт, 20:09
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 20:00
Минстрой поддержал повышение цен на услуги управляющих компаний Общество, 19:55
Техноблогер Wylsacom увидел шанс для Telegram в «российских корнях»
РАДИО
 Технологии и медиа, 19:54
Российская саночница поднялась на одну позицию после трех заездов на ОИ Спорт, 19:51
Пожар в доме в центре Москвы, из которого вывели 35 человек. Видео Город, 19:51
Новый рекорд. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 19:45
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Азербайджан и США подписали Хартию стратегического партнерства Политика, 19:45
Paramount в борьбе с Netflix улучшила предложение для Warner Bros. Бизнес, 19:37
В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео Общество, 19:27
Топ-менеджер «Ан-Насра» оказался под угрозой увольнения из-за Роналду Спорт, 19:22
В Британии показали подготовку солдат на полигоне, имитирующем Украину Политика, 19:17
ФАС проверит тарифы ЖКУ после жалоб россиян на их резкий рост Общество, 19:16
В «Слетать.ру» рассказали, сколько желающих лететь отдыхать на Кубу Общество, 19:11