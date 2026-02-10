Запуск миссии Crew-12 с российским космонавтом перенесли во второй раз

Фото: Космонавт Андрей Федяев / Telegram

Запуск миссии Crew‑12 с российским космонавтом Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде планируется не ранее 13 февраля в 13:15 мск», — говорится в сообщении.

В состав миссии наряду с Федяевым вошли космонавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.

Читайте РБК в Telegram.