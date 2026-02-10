Запуск миссии Crew-12 с российским космонавтом перенесли во второй раз
Запуск миссии Crew‑12 с российским космонавтом Андреем Федяевым к Международной космической станции (МКС) перенесли с 12 на 13 февраля из-за погодных условий, сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
«Запуск Crew Dragon ракетой-носителем Falcon-9 с мыса Канаверал во Флориде планируется не ранее 13 февраля в 13:15 мск», — говорится в сообщении.
В состав миссии наряду с Федяевым вошли космонавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) Софи Адено.
Накануне, 9 февраля, NASA сообщило, что запуск корабля Crew Dragon перенесен на 12 февраля из-за погодных условий. Изначально предварительной датой вылета в NASA назвали 11 февраля, отметив, что окончательное решение о сроках запуска будет принято ближе к полету, с учетом графика других пилотируемых миссий.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8