Общество⁠,
В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео

Появились кадры падения самолета с 55 пассажирами в Сомали

В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео
Video

Самолет авиакомпании StarSky с 55 пассажирами на борту потерпел крушение через несколько минут после вылета из международного аэропорта Аден-Адде в Могадишо, столице Сомали, в прибрежной зоне Индийского океана недалеко от территории аэропорта. Об этом сообщает Daily Mirror.

По данным издания, после взлета у самолета возникли технические неполадки, борт вернулся в аэропорт. При посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, в море. У судна повреждено правое крыло.

Спасательные службы прибыли на место происшествия в течение нескольких минут, возгорания удалось избежать. Управление гражданской авиации Сомали сообщило, что все члены экипажа и 55 пассажиров выжили. Начато расследование причин крушения.

Аэропорт временно приостанавливал работу, затем возобновил ее в штатном режиме.

Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки
Общество
Фото:Stephen Cohen / Getty Images

Ранее в американском городе Гейнсвилл (штат Джорджия) вынужденную посадку совершил одномоторный самолет. Он приземлился на дороге и столкнулся с несколькими автомобилями.

Пилот и единственный пассажир не пострадали, однако двоих водителей госпитализировали.

В Сомали самолет с 55 пассажирами упал вскоре после взлета. Видео

