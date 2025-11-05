 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки

Самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Возможной причиной могло стать полное количество топлива на борту. Официальная информация о пострадавших пока не поступала

Около международного аэропорта имени Мохаммеда Али в городе Луисвилле (штат Кентукки) потерпел крушение самолет, в результате возник крупный пожар, сообщает местный портал WSAZ.

По словам официальных лиц, сообщение об авиакатастрофе в районе улиц Ферн-Вэлли и Грейд-Лейн поступило около 1:14 мск. Грейд-лейн будет закрыта на неопределенный срок. Во всех местах, расположенных в радиусе 8 км от аэропорта, было выдано разрешение на временное убежище.

Речь идет о грузовом самолете MD-11 авиакомпании UPS, пишет CNN. Он разбился вскоре после взлета, сообщает Федеральное авиационное управление.

Рейс 2976 направлялся в международный аэропорт имени Дэниел К. в Гонолулу. В самолете находились три члена экипажа, согласно заявлению UPS, в котором, в частности, говорится: «На данный момент мы не подтверждаем наличие пострадавших».

Департамент полиции Луисвилля и другие учреждения принимают меры в связи с крушением, говорится в сообщении полиции, опубликованном в X. По данным правоохранителей, есть сообщения о пострадавших.

По словам официальных лиц, после крушения самолета UPS недалеко от международного аэропорта Луисвилла во вторник поступили сообщения о пострадавших, пишет CBS NEWS. По предварительным данным FlightRadar24, после взлета самолет ненадолго поднялся примерно на 53 метра. Судя по всему, на его борту было полное количество топлива, что, вероятно, и стало причиной мощного пожара, считает канал, ссылаясь на видео WLKY с вертолета.

Официальная причина крушения пока неизвестна.

Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США
Политика
Истребитель F-18 Super Hornet

Международный аэропорт имени Мухаммеда Али в Луисвилле является мировым авиаузлом UPS. Площадь международного аэропорта компании составляет более 5 млн кв футов, где, по данным компании, более 12 000 сотрудников UPS обрабатывают более двух миллионов посылок в день.

McDonnell Douglas MD-11 — это транспортный грузовой самолет, первоначально выпускавшийся компанией McDonnell Douglas, а затем Boeing. В основном этот самолет используется для перевозки грузов авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines.

Самолет также стал популярным широкофюзеляжным пассажирским самолетом после того, как впервые поднялся в воздух в 1990 году. Самолет, потерпевший крушение, был построен в 1991 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

WP назвала особенности «Посейдона»

Владельца бота для пробива Userbox задержали в Москве

Журналист узнал, о чем Трамп говорил с Обамой на похорона

Euractiv узнал, в какой срок НАТО окажется на Украине в случае конфликта

Ученые узнали о способности прививки от COVID продлевать жизнь при раке

WP оценила размер американской военной группировки у берегов Венесуэлы
Авторы
Теги
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
крушение судна самолет аэропорты Кентукки
Материалы по теме
После крушения судна в Севастополе возбудили уголовное дело
Общество
Над Тихим океаном потерпели крушение вертолет и истребитель США
Политика
Самолет ВВС потерпел крушение в США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 ноября
EUR ЦБ: 93,39 (0) Инвестиции, 31 окт, 22:49 Курс доллара на 1 ноября
USD ЦБ: 80,98 (+0,47) Инвестиции, 31 окт, 22:49
Краснов фразой Петра I назвал «коварством» затягивание судебных процессов Общество, 03:45
Аэропорт Самары приостановил полеты Политика, 03:42
Краснов назвал условия, когда суд становится творцом права Общество, 03:21
Краснов сообщил о роли новых технологий в судебных процессах Технологии и медиа, 03:11
Обломки БПЛА повредили в Орле несколько частных домов и хозпостройку Политика, 03:03
Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки Общество, 02:51
Любим, но не вредим: как следить за весом питомцев РБК х Четыре Лапы, 02:31
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
В США опровергли изучение сценариев применения силы против Венесуэлы Политика, 02:16
Аэропорт Пензы временно ограничил полеты Политика, 02:12
Афганистан отправил в Россию 50 тонн яблок вслед за гранатами Общество, 02:04
В Кремле заявили об ожидании разъяснений слов Трампа о ядерных испытаниях Политика, 01:43
Дубль Диаса помог «Баварии» выиграть у ПСЖ в Лиге чемпионов Спорт, 01:30
Краснов призвал привести судебную практику к единообразию Общество, 01:29
Франция начала расследование против TikTok из-за опасных алгоритмов Технологии и медиа, 01:21