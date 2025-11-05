Грузовой самолет разбился возле международного аэропорта в Кентукки

Самолет потерпел крушение вскоре после взлета. Возможной причиной могло стать полное количество топлива на борту. Официальная информация о пострадавших пока не поступала

Около международного аэропорта имени Мохаммеда Али в городе Луисвилле (штат Кентукки) потерпел крушение самолет, в результате возник крупный пожар, сообщает местный портал WSAZ.

По словам официальных лиц, сообщение об авиакатастрофе в районе улиц Ферн-Вэлли и Грейд-Лейн поступило около 1:14 мск. Грейд-лейн будет закрыта на неопределенный срок. Во всех местах, расположенных в радиусе 8 км от аэропорта, было выдано разрешение на временное убежище.

Речь идет о грузовом самолете MD-11 авиакомпании UPS, пишет CNN. Он разбился вскоре после взлета, сообщает Федеральное авиационное управление.

Рейс 2976 направлялся в международный аэропорт имени Дэниел К. в Гонолулу. В самолете находились три члена экипажа, согласно заявлению UPS, в котором, в частности, говорится: «На данный момент мы не подтверждаем наличие пострадавших».

Департамент полиции Луисвилля и другие учреждения принимают меры в связи с крушением, говорится в сообщении полиции, опубликованном в X. По данным правоохранителей, есть сообщения о пострадавших.

По словам официальных лиц, после крушения самолета UPS недалеко от международного аэропорта Луисвилла во вторник поступили сообщения о пострадавших, пишет CBS NEWS. По предварительным данным FlightRadar24, после взлета самолет ненадолго поднялся примерно на 53 метра. Судя по всему, на его борту было полное количество топлива, что, вероятно, и стало причиной мощного пожара, считает канал, ссылаясь на видео WLKY с вертолета.

Официальная причина крушения пока неизвестна.

Международный аэропорт имени Мухаммеда Али в Луисвилле является мировым авиаузлом UPS. Площадь международного аэропорта компании составляет более 5 млн кв футов, где, по данным компании, более 12 000 сотрудников UPS обрабатывают более двух миллионов посылок в день.

McDonnell Douglas MD-11 — это транспортный грузовой самолет, первоначально выпускавшийся компанией McDonnell Douglas, а затем Boeing. В основном этот самолет используется для перевозки грузов авиакомпаниями FedEx Express, Lufthansa Cargo и UPS Airlines.

Самолет также стал популярным широкофюзеляжным пассажирским самолетом после того, как впервые поднялся в воздух в 1990 году. Самолет, потерпевший крушение, был построен в 1991 году.