В Мариуполе пьяный мужчина открыл огонь из автомата в кафе. Видео

Video

В Мариуполе силовики задержали пьяного мужчину, открывшего стрельбу в кафе из автомата Калашникова, сообщает пресс-служба МВД по ДНР.

Сначала мужчина вел хаотичный огонь по заведению, затем обстрелял прибывших сотрудников подразделений Росгвардии и полиции, после чего взорвал гранату. Силовики начали стрелять в ответ.

Возбуждено уголовное дело по ст. 222 и 317 Уголовного кодекса (незаконное хранение оружия и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов).

В конце декабря в Донецке мужчина открыл в супермаркете беспорядочный огонь из автомата. В результате злоумышленника обезвредили сотрудники МВД по ДНР, никто не пострадал.

Глава республики Денис Пушилин пообещал вручить задержавшим мужчину силовикам медаль «За храбрость».