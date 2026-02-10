«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М

Фото: rostecru / Telegram

Госкорпорация «Ростех» впервые продемонстрировала ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Модель является модернизацией РПГ-29. Она стала легче и получила улучшенную эргономику. Кроме того, на гранатомет можно устанавливать оптические и тепловизионные прицелы, а дальность его стрельбы увеличена в два раза.

РПГ-29 или «Вампир» — ручной противотанковый гранатомет. Это оружие мотострелкового отделения для поражения всех видов танков, бронированной и небронированной техники, а также живой силы в оборонительных сооружениях различного типа.

«Большая прицельная дальность стрельбы, точность и бронепробиваемость РПГ-29М, по оценкам наших специалистов, делают его лидером в своем сегменте рынка», — заявили в «Ростехе». РПГ-29М можно использовать против любых легкобронированных машин, экипажей боевых машин и живой силы противника.

В набор боеприпасов гранатомета входят зажигательные, кассетные и осколочно-пучковые выстрелы. Их можно применять для поражения танков всех видов.

Также «Ростех» представил снаряд для дистанционного поражения беспилотников - 30-мм патрон с шрапнельным снарядом и дистанционно управляемым взрывателем. Боеприпас предназначен для автоматических пушек 2А42, которые устанавливаются, в частности, на боевые машины десанта, БМП-2, БМПТ, а также на вертолеты Ми-28НМ и Ка-52М.

World Defense Show 2026 — одна из крупнейших международных выставок в сфере обороны и безопасности, которая проходит с 8 по 12 февраля в Эр-Рияде. Мероприятие организуется под патронажем министерства обороны Саудовской Аравии и объединяет ведущих мировых производителей вооружений и военной техники.