В «Ростехе» объяснили, почему у России не закончатся танки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Присутствие новой и модернизированной боевой техники в зоне военной операции растет, поэтому танки у России не закончатся, несмотря на заявления Украины. Об этом заявил индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации «Ростех», член Бюро Союза машиностроителей Бекхан Оздоев в интервью ТАСС.

По словам Оздоева, фронт все больше получает новой и модернизированной боевой техники — Т-90М «Прорыв», Т-72Б3М и Т-80БВМ. Уралвагонзавод значительно увеличил производство танков, которые постоянно совершенствуют на основе боевого опыта.

«Существенно повышены боевые возможности и живучесть машин. Выстроена отточенная система их эвакуации и ремонта, что позволяет быстро возвращать танки в строй. Поэтому вынужден разочаровать врага: танки у нас не закончатся», — сказал Оздоев.

В прошлом году «Ростех» отмечал, что танк Т-90М «Прорыв» является «самым умным» в зоне военной операции на Украине. Как утверждает разработчик, танк неоднократно подтверждал свои лучшие качества в боевых условиях. «Ростех» также назвал одно из ключевых преимуществ танка — это новейшая система управления огнем, которая позволяет эффективно поражать цели разного типа в быстро меняющейся обстановке.