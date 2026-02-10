Суд в России заочно осудил наемника из Испании на 14 лет колонии
Российский суд вынес обвинительный приговор испанскому наемнику Арроба Мордильо Альберто, который воевал на стороне Украины. Его заочно признали виновным в наемничестве и осудили на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает Следственный комитет.
С 2022 года, по версии следствия, Арроба воевал против силовиков ДНР и российских военных. После подтверждения его виновности мужчину объявили в международный розыск.
Перед тем как стать наемником, он прошел обучение и получил навыки, знания и умения, необходимые для участия в вооруженном конфликте. Испанец обучился обращению с оружием и взрывными устройствами. Ему дали личное оружие, боеприпасы, обмундирование и специальное снаряжение.
В декабре 2025 года за наемничество осудили гражданина Вьетнама и Чехии Минь Хоанга Трана. Верховный суд ЛНР приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
В мае подсудимый прибыл на территорию Украины, где получил оружие, боеприпасы и обмундирование. Он прошел подготовку и стал наемником. С мая по август 2025 года мужчина служил в должности пулеметчика и получал за это деньги — от 20 тыс. до 250 тыс. украинских гривен в месяц (36–450 тыс. руб.). В августе его взяли в плен.
