В Луганске осудили на 13 лет наемника с гражданством Вьетнама и Чехии

Сюжет
Военная операция на Украине

Video

Верховный суд Луганской народной республики (ЛНР) приговорил воевавшего за  ВСУ иностранного наемника с двойным гражданством — Вьетнама и Чехии — Минь Хоанга Трана  к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 359 Уголовного кодекса — наемничество, сообщили РБК в суде.

Согласно судебным материалам, с мая по август 2025 года фигурант за денежное вознаграждение служил в должности «пулеметчика пулеметного расчета взвода огневой поддержки 2 стрелковой роты 2 стрелкового батальона 60 отдельной механизированной бригады» вооруженных сил Украины.

«В мае 2025 года подсудимый прибыл на территорию Украины, где был обеспечен огнестрельным оружием, боеприпасами и обмундированием. После прохождения подготовки в качестве наемника он стал принимать участие в боевых действиях», — сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры России.

Как установило следствие, иностранец принимал участвовал в боях на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) и получал «от 20 тыс. до 250 тыс. украинских гривен в месяц».

В августе 2025 года он был взят в плен российскими военными.

МИД Бангладеш обещал пресечь выезд наемников в зону конфликта на Украине
Политика
Дакка,&nbsp;Бангладеш

Ранее в Верховный суд ДНР были переданы материалы дела в отношении 57-летнего гражданина Грузии Георгия Барамидзе, заочно обвиненного в наемничестве. По версии следствия, в феврале 2022 года мужчина вступил на территории Украины в ряды Грузинского национального легиона (признан судом террористической организацией и запрещен на территории России). Затем до апреля 2022 года он принимал участие в боевых действиях против российских военнослужащих, отметили в ведомстве.

В 2006–2012 годах Барамидзе занимал пост вице-премьера Грузии.

