Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Сирил Рамафоса (Фото: Evan Vucci / АР / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества. «Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Сирил Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.

Утром того же дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина запланирован международный телефонный разговор.

«Сегодня у президента запланирован <...> международный телефонный разговор», — сказал Песков журналистам. Он не уточнил, с кем именно собирается говорить Путин, но отметил, что беседа запланирована на середину дня.

Предыдущий телефонный разговор лидеров прошел в августе 2025 года. Тогда Путин рассказал собеседнику об основных итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а Рамафоса «выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса». Лидеры также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.