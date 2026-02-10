 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин поговорил по телефону с президентом ЮАР Рамафосой

Сирил Рамафоса
Сирил Рамафоса (Фото: Evan Vucci / АР / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, сообщила пресс-служба Кремля.

Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений и сотрудничества. «Затрагивалась также ситуация вокруг Украины. Сирил Рамафоса выразил поддержку российским усилиям, направленным на политико-дипломатическое урегулирование конфликта», — говорится в сообщении.

Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина
Политика
Владимир Путин

Утром того же дня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в графике Путина запланирован международный телефонный разговор.

«Сегодня у президента запланирован <...> международный телефонный разговор», — сказал Песков журналистам. Он не уточнил, с кем именно собирается говорить Путин, но отметил, что беседа запланирована на середину дня.

Предыдущий телефонный разговор лидеров прошел в августе 2025 года. Тогда Путин рассказал собеседнику об основных итогах переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске, а Рамафоса «выразил поддержку предпринимаемым дипломатическим усилиям, направленным на мирное урегулирование украинского кризиса». Лидеры также затронули вопросы двустороннего сотрудничества.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году

Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас

Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти

В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8
Авторы
Теги
Персоны
Антонина Сергеева
Владимир Путин Сирил Рамафоса Россия ЮАР переговоры телефонный разговор
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков сообщил о международном телефонном разговоре в графике Путина
Политика
Власти ЮАР рассказали о переговорах с Россией о ее гражданах в зоне боев
Политика
В ЮАР задержали летевших в Россию граждан из-за закона о военной помощи
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
Россияне провалились на старте. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 15:30
В России ограничат работу Telegram: какие сервисы ранее блокировали Технологии и медиа, 15:28
«Ростех» впервые представил ручной противотанковый гранатомет РПГ-29М Технологии и медиа, 15:25
Бутерин изложил концепцию интеграции Ethereum с ИИ. Как это будет Крипто, 15:25
Роскомнадзор заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram Технологии и медиа, 15:25
В поисках доходности: в какие квартиры инвестировать в 2026 году Недвижимость, 15:24
Италия завоевала золото Олимпиады в смешанной эстафете в шорт-треке Спорт, 15:20
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Когда «подушка» — это плохо: как бизнесу управлять ликвидностью #всенабиржу!, 15:20
Мессенджер МАХ опроверг сбой в работе на фоне жалоб пользователей Технологии и медиа, 15:17
ФСБ показала кадры допроса нового фигуранта дела о покушении на Алексеева Политика, 15:17
Инвестор Евгений Юрченко купил более 5% акций ВТБ Финансы, 15:16
Акции владельца Gucci взлетели на 14% на планах «возродить» компанию Инвестиции, 15:13
Telegram: история создания, блокировки в разных странах, Павел Дуров База знаний, 15:07
В России спрогнозировали подорожание полисов каско на 12% Авто, 15:06