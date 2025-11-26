В Челябинской области силовики накрыли ОПГ «Артаковские»

Сотрудники ФСБ и полиции Челябинской области провели обыски по месту жительства членов ОПГ «Артаковские», сообщил РБК источник, знакомый с ситуацией.

Силовики провели следственно оперативные мероприятия по местам жительства и деятельности членов преступной группировки «Артаковские». Ее организовал Варосян Артак.

«В результате обысков выявлены незаконные к обороту предметы, установлена запрещенная в России деятельность, а также другие нарушения законодательства», — говорится в сообщении.

Члены группировки были связаны с органами власти и правоохранительными структурами, сейчас следователи выявляют эти связи.

Ранее в Челябинске сотрудники ФСБ пресекли работу майнинг-фермы, укравшей электричество на ₽121 млн, сообщили в региональном подразделении ФСБ. Организаторы фермы с ноября 2024 года по апрель 2025 года передавали ложные данные об энергопотреблении, тем самым нанеся многомиллионный ущерб энергетическим компаниям «Уралэнергосбыту» и ПАО «Россети Урал».

Уголовное дело возбуждено о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — 10 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн руб.