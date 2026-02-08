 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Лавров пообещал «полноценный военный ответ» в случае нападения Европы

Лавров подчеркнул, что Россия ведет спецоперацию на Украине и нападать на Европу не собирается. Если Европа нападет на Россию, то Москва даст «полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами»
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Если Европа начнет нападать на Россию, то получит «полноценный военный ответ», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу НТВ.

Он подчеркнул, что Россия ведет специальную военную операцию на Украине и «ни на какую Европу» «не собирается нападать». По его словам, «нам это совершенно ни к чему».

«Если вдруг Европа вот эти свои угрозы подготовиться к войне против нас реализует и начнет нападать на Российскую Федерацию, то, как [президент Владимир Путин] сказал, это будет не специальной военной операцией с нашей стороны. Это будет полноценный военный ответ всеми имеющимися у нас средствами в соответствии с доктринальными документами на этот счет», — предупредил Лавров.

Reuters узнал, что США и Украина обсудили график референдума и выборов
Политика
Фото:Brendan Hoffman / Getty Images

В начале декабря 2025 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские лидеры решили быть готовыми к войне с Россией к 2030 году и приняли решение перейти к последнему этапу подготовки. Он отметил, что есть четыре этапа эскалации конфликта.

По мнению венгерского премьер, сейчас Европа с введением всеобщей воинской повинности и переходом к военной экономике находится на третьем этапе, а следующая фаза — это фаза конфронтации.

В ноябре того же года президент Сербии Александр Вучич отмечал, что вероятность столкновения Европы и России становится все более очевидной. К этому, по его словам, готовятся «все».

Посол России в Бельгии Денис Гончар накануне заявил, что ускорение процессов милитаризации в Европе сопровождается мерами по подготовке населения Евросоюза к возможному вооруженному конфликту с Россией. Путин ранее называл утверждения о планах России напасть на НАТО «невероятной ложью». В начале декабря он подчеркнул, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

