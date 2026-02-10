Бортников заявил о росте попыток вербовки россиян для диверсий и терактов
Активность украинских спецслужб по вовлечению россиян в диверсионно-террористическую деятельность возросла. Об этом на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщил председатель комитета, директор ФСБ Александр Бортников, передает ТАСС.
«Бортников отметил, что возросла активность украинских неонацистов по вербовке и вовлечению российских граждан, в первую очередь молодежи, в совершение диверсионно-террористических актов», — сообщили в пресс-службе НАК.
По данным комитета, поиск исполнителей вербовщики ведут в закрытых группах мессенджеров и социальных сетей, связанных с деструктивными движениями, а также на ресурсах, предлагающих «быстрый заработок», в том числе незаконным путем. Для вербовки, как заявили в НАК, используют шантаж, запугивание, обман и мошенничество.
В середине января Томский областной суд признал несовершеннолетнего местного жителя виновным в государственной измене, диверсии и содействии диверсионной деятельности в пользу спецслужб Украины.
Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. По данным УФСБ по Томской области, подросток совершил диверсионно-террористические акты против объектов связи региона. До совершеннолетия он будет находиться в воспитательной колонии, затем — в колонии строгого режима.
