В Томске подростка осудили на 8,5 лет за госизмену и диверсии

Фото: Илья Московец / URA.ru / Global Look Press

Томский областной суд признал несовершеннолетнего местного жителя виновным в государственной измене, диверсии и содействии диверсионной деятельности в пользу спецслужб Украины. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Томской области, передает ТАСС.

Подросток совершил диверсионно-террористические акты против объектов связи региона. До совершеннолетия он будет находиться в воспитательной колонии, затем — в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

В декабре 2025 года в Кургане задержали 17-летнего подростка по подозрению в госизмене. По версии следствия, он вышел на связь с представителем украинской террористической организации через мессенджер и заявил о готовности помогать «в деятельности против безопасности Российской Федерации». Задержанный размещал в городе надписи с призывами к вступлению в украинскую террористическую организацию и отправлял кураторам фотографии автомобилей с символикой военной операции. За свои действия подросток получил $30.