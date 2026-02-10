Стала известна дата прощания с Генрихом Падвой

Прощание с Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве

Генрих Падва (Фото: Илья Питалев / ТАСС)

Церемония прощания с заслуженным юристом России Генрихом Падвой пройдет 12 февраля в Москве, говорится в сообщении, опубликованном в его телеграм-канале.

«Прощание с Г.П.Падвой состоится 12 февраля 2026 года в 12 часов», — гласит пост.

Церемония пройдет в траурном зале по адресу: Москва, ул. Маршала Тимошенко, 25.

Адвокат умер 9 февраля на 95-м году жизни. По словам его супруги, причиной послужил инсульт.

В Федеральной палате адвокатов России Падву назвали легендой отечественной адвокатуры. В Конституционном суде он представлял интересы одного из заявителей по делу, итогом которого стал мораторий на смертную казнь. Клиентами адвоката были также экс-министр обороны России Анатолий Сердюков и актер Владислав Галкин.