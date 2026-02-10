Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти
Причиной смерти адвоката Генриха Падвы стал инсульт, сообщила «Известиям» его жена Оксана Мамонтова.
«Инсульт, человеку [было] 94 года», — заявила она.
О смерти Падвы ранее сообщил адвокат Максим Пашков, отметив, что тот скончался 9 февраля. Информацию РБК подтвердили в Федеральной палате адвокатов.
Клиентами Падвы были экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин и другие. Он также защищал бизнесмена Алишера Усманова, экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов) и криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).
Адвокат также представлял одного из граждан, после обращений которых Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8