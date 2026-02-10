Супруга Генриха Падвы назвала причину его смерти

Оксана Мамонтова: Генрих Падва умер от инсульта в 94 года

Падве было 94 года, у него случился инсульт

Генрих Падва (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Причиной смерти адвоката Генриха Падвы стал инсульт, сообщила «Известиям» его жена Оксана Мамонтова.

«Инсульт, человеку [было] 94 года», — заявила она.

О смерти Падвы ранее сообщил адвокат Максим Пашков, отметив, что тот скончался 9 февраля. Информацию РБК подтвердили в Федеральной палате адвокатов.

Клиентами Падвы были экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин и другие. Он также защищал бизнесмена Алишера Усманова, экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов) и криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика).

Адвокат также представлял одного из граждан, после обращений которых Конституционный суд ввел мораторий на смертную казнь.