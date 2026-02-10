Умер адвокат Генрих Падва

Заслуженный юрист России Генрих Падва умер на 95-м году жизни. Об этом сообщил адвокат Максим Пашков.

«У нас в корпорации большое горе. Генрих Павлович Падва. 20.02.1931–09.02.2026», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Падва родился в Москве в 1931 году. Профессиональную деятельность начал в Калининской областной коллегии адвокатов. Позже он являлся вице-президентом Союза адвокатов СССР, а затем Международного союза (содружества) адвокатов.

«Адвокатская газета» отмечает, что благодаря его усилиям в России был введен мораторий на смертную казнь. Он представлял в Конституционном суде интересы одного из обративших граждан, на основании заявлений которых Конституционный суд принял решение о моратории.

Клиентами Падвы были экс-министр обороны России Анатолий Сердюков, актер Владислав Галкин и другие.

Также он защищал, в частности, бизнесмена Алишера Усманова, экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского (включен Минюстом в реестр иноагентов) и криминального авторитета Вячеслава Иванькова («Япончика»). Последнего приговорили к 14 годам лишения свободы, однако с него сняли обвинения в незаконном хранении оружия.

Кроме того, Падва был адвокатом подруги Бориса Пастернака Ольги Ивинской и ее наследников в деле о судьбе архива писателя. Также он представлял интересы певца Владимира Высоцкого и семьи академика Андрея Сахарова.

Помимо этого, он представлял интересы крупных российских и иностранных компаний, а также банков: «ПепсиКо» и «Ситибанк».

За вклад в развитие адвокатуры Падва был награжден медалью имени Плевако, а за большой личный вклад в развитие законодательной системы и многолетнюю адвокатскую практику — был удостоен почетного знака «Общественное признание».

Материал дополняется