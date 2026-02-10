Пьяный житель Приморья ударил ножом в область сердца 11-летнюю дочь

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

61-летний житель Приморья в состоянии алкогольного опьянения ударил ножом свою спящую 11-летнюю дочь в поселке Сибирцево. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

По данным следствия, нападение произошло 4 февраля 2026 года. Мужчина зашел в комнату, где спала девочка, и нанес ей ножевые ранения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство малолетнего). Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры. Подозреваемого заключили под стражу на два месяца.

Минздрав Приморья сообщил, что 4 февраля девочку с ножевым ранением в области сердца доставили в Черниговскую центральную районную больницу, где ей провели экстренную операцию. После этого ребенка перевели в реанимацию, а 6 февраля вертолетом санитарной авиации доставили в Краевую детскую клиническую больницу № 1.

По словам главного врача медучреждения Инны Зеленковой, девочка находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, ее состояние стабильное, лечение продолжается.

В июле жителю подмосковного города Видное предъявили обвинение в покушении на убийство ребенка. По версии следствия, 7 июля 31-летний мужчина несколько раз ударил битой по голове ребенка — сына женщины, с которой он живет. Дело возбудили по пунктам «в», «д» ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК.

Мужчина признал вину и дал признательные показания. Мать ребенка, когда узнала о произошедшем, не обратилась за медицинской помощью и не сообщила в полицию, в отношении нее возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.