Мужчину в Подмосковье обвинили в попытке убийства ребенка битой

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Жителю подмосковного города Видное предъявили обвинения в покушении на убийство ребенка, сообщение появилось в телеграм-канале следственного комитета Подмосковья.

7 июля 31-летний мужчина несколько раз ударил битой по голове ребенка — сына женщины, с которой живет. Против него возбудили дело по пп. «в», «д» ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК. По статье об убийстве максимальное наказание — 20 лет лишения свободы или пожизненное. Но по статье о приготовлении к преступлению последнее не назначается, следует из ст. 66 УК., а срок за покушение на преступление «не может превышать трех четвертей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания».

Мужчина признался в содеянном и дал признательные показания, ему грозит до 22 лет лишения свободы.

«Довести свой умысел, направленный на убийство, он не смог в силу своей ограниченной подвижности», — сообщил СК. На видео, которое публикует ведомство, видно, что мужчина находится на допросе в инвалидной коляске.

Мать, когда узнала о произошедшем, не обратилась за медицинской помощью и не сообщила в полицию, сообщает СК. На нее завели уголовное дело, женщину подозревают в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», ей грозит до трех лет лишения свободы.

Об инциденте стало известно из видео, которое публиковал Mash.

Вместе с мужчиной и матерью мальчика жили еще двое детей, известно, что дети не посещали школу, сообщил СК. Детей забрали и передали в руки органов опеки. Сейчас идут проверки состояния их здоровья.

В июне в Подмосковье по подозрении в покушении на убийство ребенка задержали другого мужчину — в аэропорту Шереметьево 31-летний Владимир Витиков бросил головой об пол чужого маленького ребенка. Он находился в состоянии наркотического опьянения, говорил он сам. Его обвиняют в покушении на убийство.

После случившегося мальчика доставили в больницу и диагностировали перелом черепа, позднее его выписали, он сам уже может есть и пить.