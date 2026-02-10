На юге Одессы произошел пожар на энергетическом объекте
На юге Одесской области поврежден энергетический объект — начался пожар, также пострадало административное здание, сообщил глава военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.
По его данным, из-за повреждения энергообъекта частично обесточены населенные пункты в трех районах области. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное электроснабжение от генераторов. Работы по ликвидации последствий и восстановлению электричества продолжаются.
В конце января в результате ночного удара по энергетическому объекту в Одесской области оборудование получило колоссальные повреждения. На месте работали спасатели — разбирали завалы. По какому именно энергетическому объекту пришелся удар, неизвестно.
Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Politico назвало пять шагов для вступления Украины в ЕС в 2027 году
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
Politico узнала, в чем фон дер Ляйен смягчилась после конфликта с Каллас
Мексика сообщила, что будет поставлять Кубе вместо нефти
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,8