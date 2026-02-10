Кипер: на юге Одессы произошел пожар на энергетическом объекте

На юге Одессы произошел пожар на энергетическом объекте

Фото: Volodymyr Baleha / Shutterstock

На юге Одесской области поврежден энергетический объект — начался пожар, также пострадало административное здание, сообщил глава военной администрации Олег Кипер в своем телеграм-канале.

По его данным, из-за повреждения энергообъекта частично обесточены населенные пункты в трех районах области. Объекты критической инфраструктуры перевели на резервное электроснабжение от генераторов. Работы по ликвидации последствий и восстановлению электричества продолжаются.

В конце января в результате ночного удара по энергетическому объекту в Одесской области оборудование получило колоссальные повреждения. На месте работали спасатели — разбирали завалы. По какому именно энергетическому объекту пришелся удар, неизвестно.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что целями ударов служат только военные и энергетические объекты Украины и связанная с ними инфраструктура.