Китайская Pony AI запустила производство беспилотных такси на базе Toyota

Фото: Robertus Pudyanto / Getty Images

Китайская компания Pony AI, один из лидеров в области технологий автономного вождения, запустила серийное производство беспилотных такси на базе электрического кроссовера Toyota bZ4X, сообщает пресс-служба компании. Модель разработана Pony AI совместно с Toyota.

До конца 2026 года Pony AI планирует выпустить более 1 тыс. роботакси. Беспилотные автомобили будут использовать в крупнейших городах Китая. Кроме того, к концу года компания рассчитывает расширить парк роботакси до 3 тыс. автомобилей.

Toyota bZ4X оснащена новой системой автономного вождения седьмого поколения (Gen-7). Отмечается, что основные компоненты системы полностью соответствуют автомобильным стандартам, а стоимость комплекта автономного вождения снижена на 70% по сравнению с предыдущим поколением.

Pony AI представила свою линейку роботакси Gen-7, включая bZ4X, в апреле прошлого года. Две другие модели были введены в коммерческую эксплуатацию в ноябре. Новое поколение роботакси будут оснащены такими функциями, как автоматическая разблокировка автомобиля на основе Bluetooth, голосовое управление, онлайн-сервисы воспроизведения музыки и предстартовое управление климат-контролем. Также усовершенствованы алгоритмы разгона и торможения, направленные на минимизацию укачивания.

Pony AI — китайская компания, занимающаяся разработкой программного обеспечения для беспилотных автомобилей, а также управляет парком такси. Компания начала тестировать сервис беспилотных такси в китайском городе Гуанчжоу в конце 2018 года. В 2019 году компания запустила сервис беспилотных такси BotRide в Ирвайне в Калифорнии, а также предоставляла беспилотники для госслужащих во Фримонте для поездок между зданиями правительства города.

В ноябре 2025 года премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в Москве в 2026 году могут запустить беспилотные такси. Однако, по его словам, в салоне автомобиля все равно будет находиться водитель.

Тогда гендиректор «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил РБК, что до конца 2025 года в компании станут доступны автономные автомобили, работающие по новой технологии. Стоимость поездки останется такой же, как на автомобиле с шофером.