Протесты в Иране
0

Вашингтон признал, что искусственно создал дефицит долларов в Иране

Сюжет
Протесты в Иране
Минфин США признался, что создал искусственный дефицит доллара в Иране. Это спровоцировало протесты, которых добивалась администрация президента США Дональда Трампа. По словам Скотта Бессента, в Иране «крысы покидают корабль»
Фото: WANA / Reuters
Фото: WANA / Reuters

США создали искусственный дефицит доллара в Иране в рамках борьбы с режимом республики, что спровоцировало падение местной валюты и протесты в стране. Об этом заявил министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент во время слушаний в Сенате.

«Что мы можем сделать в Министерстве финансов и что мы уже сделали, так это создали дефицит доллара в стране… Это быстро и, я бы сказал, грандиозно, процесс достиг кульминации в декабре, когда обанкротился один из крупнейших банков Ирана. Иранская валюта резко упала. Инфляция взлетела, и поэтому мы видим, как иранцы выходят на улицы», — так ответил Бессент на вопрос сенатора Кэти Бритт.

Министр добавил, что США видят, как «иранское руководство бездумно выводит деньги из страны». По словам Бессента, «крысы покидают корабль», потому что понимают, что «конец может быть близок».

Протесты в Иране продолжались с конца декабря. Причиной стало недовольство экономической ситуацией в стране. К концу 2025 года инфляция достигла 42,2% годовых; национальная валюта, иранский риал, ослабла до рекордно низкого уровня — 1,42 млн за $1.

В итоге волнения были подавлены. По официальной версии, в результате погибли 3117 человек. Time со ссылкой на источники утверждал, что число жертв гораздо больше — свыше 30 тыс.

При этом в стране нарастает новая волна протестов, пишет The Wall Street Journal. Как пишет газета, люди открыто выражают свою неприязнь к властям, несмотря на риски преследования. Недовольство растет на фоне наращивания США военной группировки в регионе.

Президент США Дональд Трамп в связи с протестами в Иране несколько раз пригрозил Исламской Республике «очень сильным ударом», если ее власти начнут «жестоко убивать мирных протестующих». Позже республиканец заявил, что в регион направляется «огромная армада» американских военных кораблей, в том числе авианосец Abraham Lincoln.

Президент Ирана заявил о подготовке к переговорам с США
Политика
Масуд Пезешкиан


Посольство США в Иране накануне, 6 февраля, призвало своих граждан покинуть территорию страны. Посольство предупредило, что следует ожидать перебоев в работе интернета на территории Ирана. Граждане США также подвержены высокому риску задержания, а демонстрация американского паспорта или связей с США может сама по себе стать причиной ареста.

