 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Российский турист погиб в Паттайе при наезде мотоцикла

Фото: Lauren DeCicca / Getty Images
Фото: Lauren DeCicca / Getty Images

Российский турист погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом, его супруга госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщила газета Khaosod. Авария случилась поздно вечером 29 января в Паттайе.

По данным спасательной службы Sawang Boriboon, когда семейная пара из России переходила дорогу, один из водителей остановил автомобиль, пропуская их. Однако следовавший за ним мотоцикл KTM 1200cc с номерными знаками Бангкока не успел затормозить и на большой скорости врезался в пешеходов.

Водителем мотоцикла, по информации спасателей, являлся 26-летний мужчина по имени Артем. В результате столкновения 44-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее супруг скончался на месте, несмотря на попытки врачей его спасти.

Очевидец происшествия, 34-летний Акадет, сообщил, что перед столкновением слышал звук быстро приближающегося мотоцикла.

Полиция участка Донг Тан изучает записи с камер видеонаблюдения и ожидает улучшения состояния водителя мотоцикла, чтобы продолжить расследование.

Россиянин выкинул 13-летнего сына из катера в Таиланде
Общество
Фото:Lauren DeCicca / Getty Images

2 января 2025 года в провинции Чонбури на юге Таиланда произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские граждане. Пострадали около 30 человек.

Инцидент произошел в районе Банг-Ламунг. Автобус с логотипом ANEX двигался в сторону Паттайи, когда на высокой скорости врезался в ограждение пункта взимания платы. По пути он также задел внедорожник Toyota Fortuner. В салоне находились от 37 до 42 туристов, точное число уточняется.

По предварительной версии, 74-летний водитель не справился с управлением. Сообщений о погибших не поступало, пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Доля выданных микрозаймов превысила рекорд 2022 года. Инфографика

Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»

РБК запускает винный салон. Расписание

Как физическая активность влияет на пожилых людей

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Таиланд Паттайя ДТП мотоцикл
Материалы по теме
В Таиланде задержали пятерых россиян за незаконную работу в детском саду
Общество
В отеле в Таиланде нашли мертвым чиновника из Владивостока
Общество
В Таиланде изъяли рекордные 1,6 т метамфетамина
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 102,4 (+0,81) Инвестиции, 29 янв, 17:50 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 98,01 (+0,05) Инвестиции, 29 янв, 17:50
«Сжигателя Корана» в Швеции застрелили на балконе квартирыОбщество, 16:32
Вау-сервис и ренессанс прямых каналов: 5 трендов e-commerce в 2025 годуТренды, 16:31
На ЧЕ по фигурному катанию объявили минуту молчания из-за авиакатастрофыСпорт, 16:30
«Уральские авиалинии» разобрали самолет, севший в поле под НовосибирскомОбщество, 16:29
Определены лидеры ежегодного рейтинга работодателей по версии HeadHunterОтрасли, 16:28
Премьер Эстонии назвал худший сценарий выхода из энергосистемы с РоссиейПолитика, 16:28
ЕЦБ понизил ставку в пятый раз с начала цикла смягчения политикиИнвестиции, 16:19
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
ЦБ и Мосбиржа анонсировали фондовый индекс эталонных эмитентов акцийИнвестиции, 16:12
Кварталы у лыжных склонов: где поселиться любителям спортаРБК и ПИК, 16:10
В Москве зафиксировали исторический температурный рекорд для 30 январяОбщество, 16:06
В Вашингтоне прекратили спасательную операцию на месте крушения самолетаОбщество, 16:06
Лидер сборной Большунов вместо Армении будет тренироваться в ИталииСпорт, 15:58
Володин направил конгрессу США обращение из-за слов о покушении на ПутинаПолитика, 15:57
Собянин рассказал о масштабах реставрации исторической усадьбы КузьминкиНедвижимость, 15:57