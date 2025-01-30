Российский турист погиб в Паттайе при наезде мотоцикла

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Российский турист погиб в Таиланде в результате ДТП с мотоциклом, его супруга госпитализирована в тяжелом состоянии, сообщила газета Khaosod. Авария случилась поздно вечером 29 января в Паттайе.

По данным спасательной службы Sawang Boriboon, когда семейная пара из России переходила дорогу, один из водителей остановил автомобиль, пропуская их. Однако следовавший за ним мотоцикл KTM 1200cc с номерными знаками Бангкока не успел затормозить и на большой скорости врезался в пешеходов.

Водителем мотоцикла, по информации спасателей, являлся 26-летний мужчина по имени Артем. В результате столкновения 44-летняя женщина получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее супруг скончался на месте, несмотря на попытки врачей его спасти.

Очевидец происшествия, 34-летний Акадет, сообщил, что перед столкновением слышал звук быстро приближающегося мотоцикла.

Полиция участка Донг Тан изучает записи с камер видеонаблюдения и ожидает улучшения состояния водителя мотоцикла, чтобы продолжить расследование.

2 января 2025 года в провинции Чонбури на юге Таиланда произошла авария с участием туристического автобуса, в котором находились российские граждане. Пострадали около 30 человек.

Инцидент произошел в районе Банг-Ламунг. Автобус с логотипом ANEX двигался в сторону Паттайи, когда на высокой скорости врезался в ограждение пункта взимания платы. По пути он также задел внедорожник Toyota Fortuner. В салоне находились от 37 до 42 туристов, точное число уточняется.

По предварительной версии, 74-летний водитель не справился с управлением. Сообщений о погибших не поступало, пострадавшие доставлены в местные медицинские учреждения.