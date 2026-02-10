Российские спортсмены прокомментировали проблемы с медалями в Италии

Фото: Joyce Zhou / Reuters

Проблемы c качеством олимпийских медалей наблюдались и раньше, их можно просто заменить, а для спортсменов гораздо важнее звание чемпиона, заявил в эфире Радио РБК олимпийский чемпион 2000 года по фехтованию, шестикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы Павел Колобков.

В ходе проходящей в Италии Олимпиады несколько спортсменов ранее пожаловались на проблемы с медалями. Так, у завоевавшей серебро шведской лыжницы Эббы Андерсон она оторвалась от ленты и раскололась пополам, с аналогичной ситуацией столкнулась американская горнолыжница Бризи Джонсон, получившая золото на соревновании по скоростному спуску. Организаторы Игр подтвердили, что знают о проблеме и занимаются ее решением.

«Ну, я думаю, что организаторы сделают выводы. Я не думаю, что это такая уж большая проблема. Ну и заменят те медали, которые вышли из строя. Звание олимпийского чемпиона гораздо важнее, чем медаль», — сказал Колобков.

Он также рассказал, что сам сталкивался с медалями «не совсем хорошего качества». Одна из них, по его словам, со временем начала темнеть. По словам Колобкова, самая лучшая по качеству медаль у. него была с Олимпийских игр в Южной Корее

Не все медали плохого качества, некоторым спортсменам, возможно, «не повезло больше, чем другим», считает олимпийский чемпион 2012 года по гребле Юрий Постригай. «А то, что медали у спортсменов в Милане сейчас разваливаются на ходу, ну, честно говоря, они, видимо, скачут так яростно с ними», — пошутил он.

Как рассказывает Постригай, его медаль, завоеванная в 2012 году, «прожила уже достаточно долгое время». По его словам, он носил ее на различные мероприятия, «кусал, давал людям потрогать». «Ну, может быть, чуть-чуть какие-то есть, там, царапинки, потертости», — отмечает спортсмен.

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию, четырехкратный чемпион мира и трехкратный чемпион Европы Алексей Ягудин в эфире Радио РБК ранее отметил, что для него не имеет значения качество медали, главное — титул, который был завоеван.