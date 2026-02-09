 Перейти к основному контенту
0

Ягудин заявил о важности спортивного титула, а не состояния медали

Сюжет
Радио РБК
Сюжет
Олимпиада-2026
Алексей Ягудин
Алексей Ягудин (Фото: Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press)

Состояние выигранной на Олимпиаде медали имеет значение, но важнее титул, который спортсмен завоевал по итогам соревнований, заявил в эфире Радио РБК олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, комментируя проблемы с наградами на Олимпиаде-2026.

«Для человека, который в данный момент ее завоевал, возможно, качество ленточки, царапки и так далее имеет какое-то значение <…> Если мы вообще, как отдельный вопрос, рассматриваем ситуацию с медалями, то, наверное, мне абсолютно все равно, в каком качестве медаль. Самое главное — титул, который был завоеван», — сказал он.

Фигурист отметил, что для спортсменов, которые получили свои награды «много лет назад», сейчас гораздо важнее «жизненные медали». «Для меня самая главная, самая значимая золотая медаль — это моя семья и дети. И я думаю, что любой здравомыслящий человек скажет, что, наверное, приоритетнее, чтобы не ломались, не царапались, не отрывались эти жизненные медальки», — добавил он.

Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде
Спорт
Илья Малинин

Раннее на проблемы с медалями пожаловались сразу несколько олимпийских призеров. Так, у шведской лыжницы Эббы Андерссон, которая выиграла серебро на соревнованиях по скиатлону 7 февраля, медаль оторвалась от ленты и раскололась пополам. Об аналогичной проблеме рассказала американская горнолыжница Бризи Джонсон, завоевавшая золото на соревновании по скоростному спуску 8 февраля.

Организаторы Олимпиады в Италии заявили, что знают о поломке медалей. «Мы стараемся понять, в чем проблема, и уделим ее решению особое внимание. Чрезвычайно важно, чтобы все было отлично во время вручения медалей. Это один из самых главных моментов, мы работаем над этим», — сообщил главный операционный директор оргкомитета Андреа Франчизи.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Милена Костерева Милена Костерева
Олимпиада-2026 медали Алексей Ягудин
Материалы по теме
