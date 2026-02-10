Япония планирует присоединиться к закупкам НАТО в США для Украины

Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО по приобретению в США снаряжения для поставок его на Украину, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

«Япония предоставит финансирование только на нелетальное оборудование, возможно, включая радарные системы и пуленепробиваемые жилеты», — рассказал собеседник телеканала.

Япония уже проинформировала нескольких членов НАТО и Украину о своем плане. Один из представителей НАТО, как пишет NHK, сказал, что даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины, добавив, что участие Японии в этой инициативе является значительным событием.

Летом 2025 года США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады.

1 февраля Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества. Речь идет об усилении ПВО, развитии зенитно-ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.