0

Япония планирует присоединиться к закупкам НАТО в США для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Олег Петрасюк / Reuters
Фото: Олег Петрасюк / Reuters

Япония планирует присоединиться к инициативе НАТО по приобретению в США снаряжения для поставок его на Украину, сообщает телеканал NHK со ссылкой на источники.

«Япония предоставит финансирование только на нелетальное оборудование, возможно, включая радарные системы и пуленепробиваемые жилеты», — рассказал собеседник телеканала.

Зачем премьер Японии поставила на карту свою карьеру
Политика
Санаэ Такаити

Япония уже проинформировала нескольких членов НАТО и Украину о своем плане. Один из представителей НАТО, как пишет NHK, сказал, что даже нелетальное оборудование имеет важное значение для Украины, добавив, что участие Японии в этой инициативе является значительным событием.

Летом 2025 года США и НАТО запустили новый механизм предоставления Украине американского оружия — Priority Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает финансирование через взносы европейских союзников и Канады.

1 февраля Украина и НАТО согласовали приоритеты сотрудничества. Речь идет об усилении ПВО, развитии зенитно-ракетных комплексов Patriot, истребителей F-16, а также реактивных систем залпового огня HIMARS.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Авторы
Теги
Валерия Антонова
Япония НАТО США Военная операция на Украине
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 09 фев, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 09 фев, 17:36
В МИДе назвали ключевой элемент соглашения о мире на Украине Политика, 09:24
Путин поздравил дипломатов и назвал приоритеты в работе МИДа Политика, 09:20
Каковы шансы Гуменника на Олимпиаде-2026 после проблем с музыкой Спорт, 09:19
В России второй день подряд пожаловались на проблемы с работой Telegram Технологии и медиа, 09:16
Какие планировки ценят арендаторы: 5 важных параметров РБК и ПИК, 09:15
Фильмы без прокатных удостоверений проверят на дискредитацию ценностей Политика, 09:15
Российские спортсмены прокомментировали проблемы с медалями в Италии
РАДИО
 Общество, 09:14
США перебросили шесть стелс-истребителей F-35A «ближе к Ближнему Востоку» Политика, 09:09
Аренда жилья за январь подешевела в каждом четвертом районе Москвы Недвижимость, 09:00
Поддержка есть, свободы нет. Почему сотрудники чувствуют застойПодписка на РБК, 08:56
Китайская Pony AI запустила производство беспилотных такси на базе Toyota Технологии и медиа, 08:53
Лавров заявил о предстоящей большой дистанции на переговорах по Украине Политика, 08:51
Российский турист погиб в ДТП с микроавтобусом на Пхукете Общество, 08:45
IT‑бизнес режет расходы: что теперь будет с рынком труда для кандидатовПодписка на РБК, 08:38