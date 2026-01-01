На подлете к Москве сбили шесть беспилотников
Системы ПВО сбили три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Через 15 минут после этого Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя десять минут Собянин рассказал о еще трех сбитых дронах.
В новогоднюю ночь ПВО отразила атаку дронов, которые летели на Москву, ранее рассказывал мэр. Как следует из сообщений Собянина, в ночь на 1 января 2026 года были уничтожены девять беспилотников.
В новогоднюю ночь над регионами России были сбиты 168 украинских дронов, среди них 12 над Московским регионом, в том числе девять, летевших на Москву, сообщали в Минобороны.
В Херсонской области украинские дроны ночью ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали, сообщал губернатор Владимир Сальдо. На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае упали обломки дрона, возник пожар, его потушили, сообщали в кубанском оперштабе. В Татарстане беспилотники атаковали резервуарный парк в Альметьевске, произошло возгорание, рассказали местные власти.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах