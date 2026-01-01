 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
На подлете к Москве сбили шесть беспилотников

Сюжет
Военная операция на Украине
В Домодедово и Жуковском приостановили полеты. В новогоднюю ночь были уничтожены девять беспилотников, летевших на столицу
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Системы ПВО сбили три дрона, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. Через 15 минут после этого Росавиация сообщила об ограничении полетов в аэропортах Домодедово и Жуковский. Спустя десять минут Собянин рассказал о еще трех сбитых дронах.

В новогоднюю ночь ПВО отразила атаку дронов, которые летели на Москву, ранее рассказывал мэр. Как следует из сообщений Собянина, в ночь на 1 января 2026 года были уничтожены девять беспилотников.

В новогоднюю ночь над регионами России были сбиты 168 украинских дронов, среди них 12 над Московским регионом, в том числе девять, летевших на Москву, сообщали в Минобороны.

Сальдо показал фото с места удара дронов по кафе в Херсонской области
Политика

В Херсонской области украинские дроны ночью ударили по кафе и гостинице в Хорлах на побережье Черного моря, погибли 24 человека, в том числе ребенок, более 50 пострадали, сообщал губернатор Владимир Сальдо. На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае упали обломки дрона, возник пожар, его потушили, сообщали в кубанском оперштабе. В Татарстане беспилотники атаковали резервуарный парк в Альметьевске, произошло возгорание, рассказали местные власти.

Авторы
Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине дроны Сергей Собянин беспилотники
