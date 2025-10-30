В ДТП с автокраном в Забайкалье погиб вахтовик

На автодороге в Нерчинско-Заводском районе Забайкальского края 29 октября водитель не справился с управлением автокрана, он съехал с проезжей части и опрокинулся, что привело к гибели водителя, пассажир получил травмы. Об этом сообщает госавтоинспекция Забайкалья в телеграм-канале.

«В результате ДТП 66-летний водитель погиб, 45-летний пассажир доставлен в ГУЗ [государственное учреждение здравоохранения] «Нерчинско-Заводскую ЦРБ», — говорится в сообщении. Сотрудниками полиции устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным ведомства, водитель является жителем Иркутской области, а пассажир — Краснодарского края. Они работали вахтовым методом в Забайкалье. Из надписи на автокране, которая заметна на одной из фотографий, следует, что он весит 30 т.

Ранее в октябре министр здравоохранения Камчатки Олег Мельников сообщил, что при столкновении легкового автомобиля с автокраном в Петропавловске-Камчатском погибли врач-педиатр детской поликлиники № 1 и водитель, находившиеся в машине. Еще один человек, находившийся в салоне, пострадал. Водитель автокрана избежал травм.

По данным региональной прокуратуры, 60-летний водитель автокрана «KR-25H-V2 KATO» не уступил дорогу автомобилю Honda и задел его частью стрелы крана, после чего поврежденный автомобиль откинуло в световую опору.