Политика
0

Пашинян сообщил о покупке Арменией разведдронов у США

Армения купила у США беспилотники типа «V-BAT» в рамках армяно-американского военного и оборонного партнерства, сообщил премьер-министр Никол Пашинян по итогам встречи с вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

«Значительный прогресс был зафиксирован также в сфере военного и оборонного партнерства между Арменией и США. В продолжение многолетнего двустороннего сотрудничества в области безопасности и продолжающихся уже три года подряд военных учений «Eagle Partner» Армения приобрела у США беспилотные летательные аппараты типа «V-BAT», — сказал Пашинян (цитата по Armenpress).

Глава кабмина Армении выразил надежду, что дроны помогут укрепить оборонные возможности государства. Сделка, реализованная в рамках программы США «Foreign Military Sales», может послужить основой для дальнейшего расширения сотрудничества с США, считает Пашинян.

V‑BAT — это американский БПЛА вертикального взлета и посадки от компании Shield AI. Аппарат предназначен для разведки, наблюдения и целеуказания (ISR) на экспедиционном, стратегическом и тактическом уровнях.

США пообещали Армении $9 млрд на сокращение зависимости от России
Политика

Пашинян и Вэнс встретились 9 февраля в Ереване. Во время переговоров политики подписали также соглашение о сотрудничестве двух стран в сфере мирного использования ядерной энергии.

Кроме того, Вашингтон пообещал Еревану инвестиции до $9 млрд за снижение зависимости от России в энергетики.

Авторы
Теги
Персоны
Софья Полковникова
Армения дроны Никол Пашинян
Никол Пашинян фото
Никол Пашинян
политик, премьер-министр Армении
1 июня 1975 года
