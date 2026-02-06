Удар США по предполагаемому судну с наркотиками. Видео
Объединенная оперативная группа «Южное копье» Южного командования армии США нанесла удар по предполагаемому судну наркоторговцев в восточной части Тихого океана. В результате погибли два человека, сообщило командование в соцсети X.
Разведка подтвердила, что судно двигалось известными маршрутами наркотрафика и участвовало в подобных операциях. Американские военные не пострадали.
