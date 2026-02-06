США сообщили о гибели двух человек при ударе по наркосудну в Тихом океане
Объединенная оперативная группа «Южное копье» по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована ударила по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, в результате чего погибли два человека. Об этом Южное командование сообщило в соцсети Х.
«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится в сообщении.
Никто из американских военных не пострадал, отметило командование.
В предпредыдущий раз военные США сообщали об ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане по указанию главы Пентагона Пита Хегсета в конце января. В результате погибли два человека. В коде удара США по возможному наркосудну в конце декабря 2025 года погиб один человек.
В начале августа прошлого года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Это привело к эскалации отношений между США и Венесуэлой, а также Колумбией.
Позже, 3 января, спецназ США захватил Николаса Мадуро в Каракасе. Его будут судить в том числе по обвинению в наркоторговле.
