США сообщили о гибели двух человек при ударе по наркосудну в Тихом океане

В результате удара США по судну, предположительно связанному с нароктрафиком, погибли два человека, сообщило Южное командование. Никто из американских военных не пострадал

Объединенная оперативная группа «Южное копье» по приказу командующего Южным командованием армии США генерала Фрэнсиса Донована ударила по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане, в результате чего погибли два человека. Об этом Южное командование сообщило в соцсети Х.

«Разведданные подтвердили, что судно следовало по известным маршрутам наркотрафика в восточной части Тихого океана и участвовало в операциях по наркоторговле», — говорится в сообщении.

Никто из американских военных не пострадал, отметило командование.

Военные США сообщили об ударе по судну наркоторговцев в Тихом океане
Политика

В предпредыдущий раз военные США сообщали об ударе по предполагаемому судну наркоторговцев в Тихом океане по указанию главы Пентагона Пита Хегсета в конце января. В результате погибли два человека. В коде удара США по возможному наркосудну в конце декабря 2025 года погиб один человек.

В начале августа прошлого года президент США Дональд Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей, прежде всего венесуэльских. Это привело к эскалации отношений между США и Венесуэлой, а также Колумбией.

Позже, 3 января, спецназ США захватил Николаса Мадуро в Каракасе. Его будут судить в том числе по обвинению в наркоторговле.

Читайте РБК в Telegram.

