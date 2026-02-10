Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты

В аэропорту Геленджика временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.

Меры стали дополнительными к введенному ранее NOTAM — воздушных хаб принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Глава Геленджика Алексей Богодистов вечером 9 февраля сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА в городе. На момент публикации Богодистов не сообщил об отмене тревоги.

Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также предупредил о ракетной опасности и работе сирен в городе. Он призвал жителей не подходить к окнам.