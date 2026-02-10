Аэропорт Геленджика временно приостановил полеты
В аэропорту Геленджика временно ограничили возможность принимать и отправлять рейсы, сообщила Росавиация.
Меры стали дополнительными к введенному ранее NOTAM — воздушных хаб принимает регулярные рейсы с 8:30 до 20:00 мск.
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — говорится в сообщении.
Глава Геленджика Алексей Богодистов вечером 9 февраля сообщил об объявленной опасности атаки БПЛА в городе. На момент публикации Богодистов не сообщил об отмене тревоги.
Мэр Новороссийска Андрей Кравченко также предупредил о ракетной опасности и работе сирен в городе. Он призвал жителей не подходить к окнам.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира
Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности
Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026
В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США
ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева
Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции