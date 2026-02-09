Лавров заявил, что США не поддержат европейские войска на Украине
Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Соединенные Штаты не будут поддерживать войска «европейских интервентов» на Украине. Об этом Лавров заявил в интервью НТВ.
Лавров отметил, что генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «гордятся» возможным развертыванием «экспедиционных войск» и уверены, что их поддержат США.
«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это?», — сказал Лавров.
Он добавил, что нисколько не сомневается в том, что ответ для европейцев и президента Украины Владимира Зеленского не будет позитивным.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике заявления Рютте об обязательном присутствии войск альянса на Украине сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией. Венгерский премьер также напомнил о словах лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, ранее заявившего о желании видеть на Украине солдат в униформе ЕС. Орбан сообщил, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, принимающих участие в боевых действиях на Украине.
