Военная операция на Украине
Лавров заявил, что США не поддержат европейские войска на Украине

Лавров: США не поддержат войска «европейских интервентов» на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров утверждает, что Соединенные Штаты не будут поддерживать войска «европейских интервентов» на Украине. Об этом Лавров заявил в интервью НТВ.

Лавров отметил, что генсек НАТО Марк Рютте, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон «гордятся» возможным развертыванием «экспедиционных войск» и уверены, что их поддержат США.

Лавров рассказал о непубличных сигналах Европы о желании переговоров
Политика
Сергей Лавров

«Не буду сейчас касаться темы, как мы обсуждаем это с американцами. Но мы у них спросили, правда ли это?», — сказал Лавров.

Он добавил, что нисколько не сомневается в том, что ответ для европейцев и президента Украины Владимира Зеленского не будет позитивным.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подверг критике заявления Рютте об обязательном присутствии войск альянса на Украине сразу после заключения мирного соглашения о прекращении конфликта с Россией. Венгерский премьер также напомнил о словах лидера Европейской народной партии в Европарламенте Манфреда Вебера, ранее заявившего о желании видеть на Украине солдат в униформе ЕС. Орбан сообщил, что не желает видеть европейцев, в особенности молодых венгров, принимающих участие в боевых действиях на Украине.

Персоны
Сергей Лавров Украина США
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
