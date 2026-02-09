В Белгородской области за дискредитацию армии задержали двух девушек

Video

В Белгородской области задержали двух девушек по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, полиция выявила в интернете видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников региона. В ходе проверки были установлены личности и местонахождение участниц ролика. Ими оказались 22-летняя жительница Калининградской области и 26-летняя жительница города Грайворона Белгородской области, ранее судимая.

Обеих доставили в отдел полиции для разбирательства и привлекли к административной ответственности по статьям о дискредитации использования ВС и мелком хулиганстве. Суд назначил каждой штраф в размере 47 тыс. руб., а также дополнительные штрафы на 500 и 600 руб.

После вынесения решений девушки публично принесли извинения жителям Белгородской области.

В конце декабря по делу о дискредитации ВС России задержали 53-летнюю жительницу Севастополя.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в соцсетях комментарии с оскорблениями в адрес российских военнослужащих и участников военной операции. Личность автора была установлена, женщину задержали при участии регионального управления ФСБ и при силовой поддержке СОБР Росгвардии «Сокол».

В ходе проверки силовики также указали, что в 2012 году задержанная нанесла татуировку с гербом Украины, а осенью 2024 года перекрыла ее другим изображением. По версии правоохранителей, она продолжала высказываться в поддержку Украины и дискредитировать российскую армию.

В отношении женщины составлен административный протокол, материалы дела будут направлены в районный суд.