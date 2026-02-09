 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Белгородской области за дискредитацию армии задержали двух девушек

В Белгородской области за дискредитацию армии задержали двух девушек
Video

В Белгородской области задержали двух девушек по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным ведомства, полиция выявила в интернете видеозапись с оскорбительными высказываниями в адрес жителей и защитников региона. В ходе проверки были установлены личности и местонахождение участниц ролика. Ими оказались 22-летняя жительница Калининградской области и 26-летняя жительница города Грайворона Белгородской области, ранее судимая.

Обеих доставили в отдел полиции для разбирательства и привлекли к административной ответственности по статьям о дискредитации использования ВС и мелком хулиганстве. Суд назначил каждой штраф в размере 47 тыс. руб., а также дополнительные штрафы на 500 и 600 руб.

После вынесения решений девушки публично принесли извинения жителям Белгородской области.

Бастрыкин сообщил о сокращении числа дел по дискредитации армии
Политика
Александр Бастрыкин

В конце декабря по делу о дискредитации ВС России задержали 53-летнюю жительницу Севастополя.

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму выявили в соцсетях комментарии с оскорблениями в адрес российских военнослужащих и участников военной операции. Личность автора была установлена, женщину задержали при участии регионального управления ФСБ и при силовой поддержке СОБР Росгвардии «Сокол».

В ходе проверки силовики также указали, что в 2012 году задержанная нанесла татуировку с гербом Украины, а осенью 2024 года перекрыла ее другим изображением. По версии правоохранителей, она продолжала высказываться в поддержку Украины и дискредитировать российскую армию.

В отношении женщины составлен административный протокол, материалы дела будут направлены в районный суд.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Постпред США при НАТО отверг слова Зеленского о сроках заключения мира

Центробанк создаст единую базу данных банковских карт россиян. Подробности

Календарь выступления россиян на Олимпиаде-2026

В Германии увидели позицию Европы «между молотом и наковальней» из-за США

ТАСС узнал о динамике состояния раненого генерала Алексеева

Премьер Японии после победы на выборах анонсировала изменение Конституции
Авторы
Теги
Плугина Ирина
Белгородская область МВД задержание дискредитация армии
Материалы по теме
На вокалистку «Стоптайм» поступил третий протокол о дискредитации армии
Политика
На главу хосписа «Дом с маяком» составили протокол о дискредитации армии
Политика
Певицу Наоко оштрафовали на ₽30 тыс. по статье о дискредитации армии
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 92,01 (+0,97) Инвестиции, 17:36 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 77,65 (+0,6) Инвестиции, 17:36
Фицо подтвердил заинтересованность Словакии в диалоге с Москвой Политика, 22:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:18
Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям для Украины Политика, 22:12
The Guardian оценила армянский ковер у трапа при встрече Вэнса в Ереване Политика, 22:09
Лавров заявил, что США не поддержат европейские войска на Украине Политика, 21:59
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 21:52
Галицкого отпустили после опроса в СК из-за самоубийства бывшей жены Общество, 21:51
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
A Bola узнала о решении Роналду прекратить бойкот матчей «Ан-Насра» Спорт, 21:50
Организаторы признали проблемы с медалями. Что происходит на Олимпиаде Спорт, 21:45
Петербуржцев предупредили о возможных перебоях в работе информсистем Общество, 21:39
Кадыров назвал фейком информацию о ДТП с его сыном Политика, 21:37
Российская саночница Олесик стала 14-й после двух заездов на Играх-2026 Спорт, 21:31
На Roblox составили протокол за пропаганду ЛГБТ Общество, 21:28
Медальный зачет Олимпиады-2026 в Италии Спорт, 21:24