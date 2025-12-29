В Севастополе женщину задержали за дискредитацию армии

В Севастополе правоохранители задержали 53-летнюю местную жительницу по делу о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом сообщили в телеграм-канале городской полиции.

Во время мониторинга социальных сетей сотрудники Центра по противодействию экстремизму обнаружили комментарии, в которых автор оскорбительно высказывалась о российских военнослужащих и участниках военной операции. Установив личность женщины, сотрудники полиции и регионального УФСБ задержали ее при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии «Сокол». В ходе проверки выяснилось, что в 2012 году она сделала себе татуировку с гербом Украины, а осенью 2024 года перекрыла ее другим изображением, чтобы не привлекать внимание. При этом, по версии правоохранителей, она продолжила поддерживать действия Украины и дискредитировать российскую армию.

На задержанную составлен административный протокол по статье о дискредитации ВС РФ. Ей грозит штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. Собранные материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения.