Бастрыкин сообщил о сокращении числа дел по дискредитации армии

Александр Бастрыкин (Фото: Валентин Антонов / ТАСС)

Количество уголовных дел о публичной дискредитации армии и распространении фейков о Вооруженных силах России сокращается. Об этом сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

По его словам, в 2022 году было возбуждено 183 таких дела, в 2024-м — 140, а за первые девять месяцев 2025 года — уже 115. Что касается преступлений, связанных с публичной дискредитацией вооруженных сил, то в 2023 и 2024 годах было возбуждено 76 и 72 дела соответственно, а за 9 месяцев 2025 года — в два раза меньше.

Всего с 2022 года в суды передано 325 уголовных дел по распространению ложной информации и 125 дел по дискредитации армии.

В марте 2022 года — чуть более чем через неделю после начала военной операции на Украине — в России был принят закон, устанавливающий уголовную ответственность (лишение свободы сроком до семи лет) за «распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Также поправки были внесены в КоАП — штраф может превышать 100 тыс. руб. (для должностных и юрлиц). Повторное нарушение в течение года влечет уголовную ответственность (ст. 280.3 УК).