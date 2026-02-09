В итальянских Альпах погибло рекордное число туристов

За неделю в горах Италии из-за лавин погибли 13 человек

Фото: Boerescu / Shutterstock

За неделю в горах Италии погибли 13 лыжников, альпинистов и туристов, причиной гибели десятерых из них стал сход лавин из-за неустойчивого снежного покрова в связи с проведением зимних Олимпийских игр. Это рекордное число погибших в горах для Италии. Об этом сообщили представители спасательных служб Италии, передает Assosiated Press.

Спасатели предупредили, что снегопад и шторм создали опасные условия в горах. «В таких условиях проезда одного лыжника или естественной перегрузки из-за веса снега может быть достаточно, чтобы вызвать сход лавины», — уточнил представитель Альпийского корпуса спасателей Италии Федерико Катания.

Он подчеркнул, что погибшие попали под лавину на неухоженных склонах вдали от олимпийских объектов.

«На управляемых горнолыжных курортах нет опасности для людей, катающихся на лыжах, и, в частности, нет риска для олимпийских объектов. Все эти зоны постоянно контролируются и, как правило, безопасны независимо от олимпийских мероприятий», — подчеркнул Катания.

По данным спасателей, двое лыжников погибли при сходе лавин в Ломбардии, четверо в Трентино. Еще два туриста скончались в Венето и Марке, а один ледолаз — в Валле-д'Аоста.

Накануне стало известно, что четыре человека погибли в результате схода лавины в долине Фьемме (Трентино-Альто-Адидже), где проходят соревнования Олимпиады-2026 по лыжным гонкам, прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью.